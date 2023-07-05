Рівень води у ставку ЗАЕС залишається під контролем - "Енергоатом"

11:15 05 липня Київ, Україна

"Енергоатом" передає, що ситуація з рівнем води у ставку, який слугує для охолодження Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), залишається стабільною та під контролем.



Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі "Енергоатому".



За даними компанії, незважаючи на підрив дамби Каховської гідроелектростанції, здійснений російськими окупантами, ситуація на ЗАЕС залишається стабільною та контрольованою.



На цей момент, станом на 5 липня, 08:00 ранку, рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається незмінним і становить 16,56 метра.



Рівень води в каналі теплових електростанцій (ТЕС), звідки у разі потреби відбувається підживлення ставка ЗАЕС, знаходиться на рівні 11,15 метра. Останнім часом рівень води у каналі практично не знижувався, оскільки його показники вже не залежать від Каховського водосховища.



"Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не функціонують з вересня 2022 року, тому активного випаровування води із ставка-охолоджувача не відбувається.