Рівень підтоплення на Херсонщині знижується, але очікується приріст води
10:22 07 червня Київ, Україна
Рівень підтоплення на Херсонщині, спричинений руйнуванням греблі Каховської ГЕС, знижується, але прогнозується подальший приріст води на метр протягом наступних 20 годин, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повідомленої 7 червня.
"Через значні руйнування греблі ми очікуємо продовження прибуття води. Наші прогнози вказують на збільшення рівня води приблизно на метр протягом наступних 20 годин”, - зазначив він.
Голова ОДА також зазначив, що протягом ночі розпочалося підтоплення Білозерської громади.
"На ранок затоплено 1852 будинки у правобережній частині Херсонщини.. Протягом ночі звернулися за допомогою 13 осіб, включаючи п'ятьох мешканців лівобережжя. До 6 ранку було евакуйовано 1457 осіб. Зокрема, з мікрорайону Корабель було евакуйовано 1286 осіб", - уточнив він.
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