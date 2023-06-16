Рівень підтоплення на Херсонщині знижується, але очікується приріст води

10:22 07 червня Київ, Україна

Рівень підтоплення на Херсонщині, спричинений руйнуванням греблі Каховської ГЕС, знижується, але прогнозується подальший приріст води на метр протягом наступних 20 годин, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, повідомленої 7 червня.

"Через значні руйнування греблі ми очікуємо продовження прибуття води. Наші прогнози вказують на збільшення рівня води приблизно на метр протягом наступних 20 годин”, - зазначив він.



Голова ОДА також зазначив, що протягом ночі розпочалося підтоплення Білозерської громади.