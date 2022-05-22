Університет Шевченка і Могилянка проти Шкарлета

19:47 18 грудня Київ, Україна

Більшість київських вишів і студентських організацій засуджують призначення на посаду міністра освіти і науки кандидатуру Сергія Шкарлета.



Про це повідомляє студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.



В органі студентського самоврядування заявили, що «міністр освіти і науки України має не тільки визначати високі стандарти вищої освіти, а й в першу чергу їх дотримуватися».



Аналогічну позицію висловило студентське самоврядування Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

У виші заявили, що «Шкарлет повинен піти».



До голосування щодо Шкарлета Верховної Ради співтовариство Національного університету Києво-Могилянська академія офіційно звернулося до парламентаріїв із закликом не підтримувати призначення Шкарлета міністром освіти.



Український католицький університет 17 грудня привітав рішення комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримувати призначення Шкарлета, прийняте до голосування в сесійній залі.



Шкарлет був призначений міністром освіти 17 грудня. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів.