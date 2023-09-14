Знищення окупантів та взяття в полон: спецоперація ССО

12:19 14 вересня Київ, Україна

Бійці Сил спеціальних операцій представили архівне відео з району Благодатного, Донецька область, де було ліквідовано шістьох окупантів та взято в полон вісім інших, як повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.



У червні 2023 року, в районі селища Благодатне, під час операції, яку проводили оператори 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, відбувся штурм та очищення позицій противника.



На архівному відео можна побачити момент взяття в полон окупантів, які вирішили здатися. Проте їхні "колеги по цеху" не мали такої удачі та були знищені.