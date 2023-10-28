Умеров і Остін обговорили становище на фронті та подальші поставки ATACMS

Триває тісна співпраця Міністерств оборони України та США. Нещодавно відбулася телефонна розмова Рустема Умерова із Ллойдом Остіном. Під час розмови Умеров поділився зі своїм американським колегою інформацією про становище на фронті. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України у суботу, 28 жовтня.
Глава Міноборони зазначив, що станом на даний момент втрати російських військ поблизу Авдіївки становлять приблизно 4000 солдатів.
Крім цього, Умеров подякував американській стороні за продовження співпраці та постачання артилерійських боєприпасів.
Нагадаємо, станом на 28 жовтня війська Росії не залишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат.
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