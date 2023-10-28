Умеров і Остін обговорили становище на фронті та подальші поставки ATACMS

11:27 28 жовтня Київ, Україна

Триває тісна співпраця Міністерств оборони України та США. Нещодавно відбулася телефонна розмова Рустема Умерова із Ллойдом Остіном. Під час розмови Умеров поділився зі своїм американським колегою інформацією про становище на фронті. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України у суботу, 28 жовтня.

Глава Міноборони зазначив, що станом на даний момент втрати російських військ поблизу Авдіївки становлять приблизно 4000 солдатів.

Крім цього, Умеров подякував американській стороні за продовження співпраці та постачання артилерійських боєприпасів.

"Далі подальші поставки ATACMS дозволять більш ефективно завдавати вогневих поразок з військової інфраструктури та командних пунктів у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", - наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня війська Росії не залишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат.