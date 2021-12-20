Ультиматум Зеленському: сьогодні на Майдані очікується велика кількість людей

Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня, яка, власне, і оголосила ультиматум президенту 21 листопада на Банковій, спрогнозувала кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.
Гудименко зазначив, що після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова на Майдан прийде більше людей, ніж він очікував.
Нагадаємо, на вечір 1 грудня об'єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підбити підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.
Вимога, яку було озвучено: звільнення глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі