Ультиматум Зеленському: сьогодні на Майдані очікується велика кількість людей



Гудименко зазначив, що після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова на Майдан прийде більше людей, ніж він очікував.

«Раніше думав про одну кількість людей. Після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова я вже думаю про іншу, більшу кількість людей. Якщо за цей час до акції Зеленський ще щось зробить, ситуація може знову змінитися. Зрозуміло, що будуть тисячі, це навіть не обговорюється. Але скільки точно, побачимо ввечері 1 грудня», – сказав він.Нагадаємо, на вечір 1 грудня об'єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підбити підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.Вимога, яку було озвучено: звільнення глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.