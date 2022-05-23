Укрзалізниця призначила новий маршрут на півночі України

10:54 23 травня Київ, Україна

Для громадян деокупованих населених пунктів на півночі України Укрзалізниця призначила новий поїзд.

Потяг з'єднає Суми та Чернігів із Івано-Франківськом.



Про це повідомляє пресслужба відомства.



Потяг №259/260-258/257 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ відправлятиметься із Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд вирушатиме з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23.



З Івано-Франківська поїзд №259/260-258/257 відправлятиметься по парних числах з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум о 12:26.



Повідомляється, що квитки на потяг можна буде купити онлайн та в касах вокзалів.