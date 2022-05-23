Укрзалізниця призначила новий маршрут на півночі України

Для громадян деокупованих населених пунктів на півночі України Укрзалізниця призначила новий поїзд.
Потяг з'єднає Суми та Чернігів із Івано-Франківськом.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Потяг №259/260-258/257 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ відправлятиметься із Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд вирушатиме з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23.
З Івано-Франківська поїзд №259/260-258/257 відправлятиметься по парних числах з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум о 12:26.
Повідомляється, що квитки на потяг можна буде купити онлайн та в касах вокзалів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Потяг №259/260-258/257 Суми, Чернігів - Івано-Франківськ відправлятиметься із Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд вирушатиме з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23.
З Івано-Франківська поїзд №259/260-258/257 відправлятиметься по парних числах з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум о 12:26.
Повідомляється, що квитки на потяг можна буде купити онлайн та в касах вокзалів.
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