Укрзалізниця має намір націоналізувати понад 15 тис. російських вагонів

Нині в Україні близько 15 тисяч російських вагонів, що належать 250 компаніям. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишина, націоналізація залізничного майна Росії стала можливою після підписання президентом Зеленським закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".
Наразі фахівці складають перелік власників вагонів, серед засновників яких Російська Федерація.
«Продовження слідує Кабміну, РНБО, Указу президента і ще одному закону України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має у капіталі частку РФ – теж завдання нешвидке. Але є час, маємо натхнення», – наголосив керівник УЗ.
За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишина, націоналізація залізничного майна Росії стала можливою після підписання президентом Зеленським закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".
Наразі фахівці складають перелік власників вагонів, серед засновників яких Російська Федерація.
«Продовження слідує Кабміну, РНБО, Указу президента і ще одному закону України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має у капіталі частку РФ – теж завдання нешвидке. Але є час, маємо натхнення», – наголосив керівник УЗ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі