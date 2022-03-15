Укрзалізниця має намір націоналізувати понад 15 тис. російських вагонів

11:19 15 березня Київ, Україна

Нині в Україні близько 15 тисяч російських вагонів, що належать 250 компаніям. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».



За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишина, націоналізація залізничного майна Росії стала можливою після підписання президентом Зеленським закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".



Наразі фахівці складають перелік власників вагонів, серед засновників яких Російська Федерація.



«Продовження слідує Кабміну, РНБО, Указу президента і ще одному закону України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення хто з власників вагонів має у капіталі частку РФ – теж завдання нешвидке. Але є час, маємо натхнення», – наголосив керівник УЗ.