Укртелеком передав 500 спеціальних планшетів Збройним силам України

17:59 27 червня Київ, Україна





Згідно з повідомленням пресслужби компанії, у вівторок, 27 червня, загальна кількість таких планшетів, які будуть розподілені серед бійців, становить 2,43 тисячі.



Придбання та передачу техніки здійснила компанія Укртелеком від імені мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", започаткованої бізнесменом Рінатом Ахметовим.



20 бригад Збройних сил України буде оснащено цими планшетами. Компанія Укртелеком передала 500 спеціальних планшетів Збройним силам України. Ці пристрої розроблені для орієнтування, аналізу та планування, та призначені для допомоги військовим у виконанні бойових завдань.Згідно з повідомленням пресслужби компанії, у вівторок, 27 червня, загальна кількість таких планшетів, які будуть розподілені серед бійців, становить 2,43 тисячі.Придбання та передачу техніки здійснила компанія Укртелеком від імені мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", започаткованої бізнесменом Рінатом Ахметовим.20 бригад Збройних сил України буде оснащено цими планшетами.

"Сьогодні ми з величезною повагою та вдячністю передаємо нашим захисникам ці спеціальні засоби, і нехай вони допоможуть бійцям зберігати свої життя та протистояти ворогові, який вторгся на нашу рідну землю", - прокоментував передачу допомоги генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.



Представники пресслужби компанії також уточнили, що сьогоднішня передача планшетів є лише частиною загального матеріального внеску компанії Укртелеком на підтримку українських сил оборони, який на цей момент становить 50 млн грн.