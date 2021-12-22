"Укроборонпром" повідомив про готовність збільшити виробництво зброї та техніки вдвічі

17:27 14 квітень Київ, Україна

У зв'язку з ескалацією військових дій з боку Росії на сході України, "Укроборонпром" розробив план заходів, завдяки якому ЗСУ зможуть отримати вдвічі більше військової техніки і зброї.



Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, концерн розробив і направив підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності", - заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Відзначається також, що в 2020 році підприємства, що входять в концерн, виконали державне оборонне замовлення на 100%, де кожен 5-й контракт був завершений з випередженням графіка. В цілому ж, обсяги виробництва в 2020 році склали 30,2 млрд грн.



"Однак потенціал державних оборонних підприємств значно більший", - відзначили в "Укроборонпромі".