Укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін в одній із країн НАТО

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82 мм мінометних пострілів за кордоном на потужностях однієї з країн-членів НАТО.
Про це повідомила пресслужба оборонного концерну, зазначивши, що "міна в рази краща за штатну".
Про це повідомила пресслужба оборонного концерну, зазначивши, що "міна в рази краща за штатну".
Так, згідно зі стандартом, при розриві штатної міни кількість уламків, які повинні вразити ціль на відстані 5 метрів, повинна досягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасі, вдосконаленому фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі