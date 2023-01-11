Укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін в одній із країн НАТО

17:07 11 січня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба оборонного концерну, зазначивши, що "міна в рази краща за штатну". Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82 мм мінометних пострілів за кордоном на потужностях однієї з країн-членів НАТО.Про це повідомила пресслужба оборонного концерну, зазначивши, що "міна в рази краща за штатну".

"Кількість смертоносних уламків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри і форма уламків також кращі за штатні", — йдеться в повідомленні.

Так, згідно зі стандартом, при розриві штатної міни кількість уламків, які повинні вразити ціль на відстані 5 метрів, повинна досягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасі, вдосконаленому фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.