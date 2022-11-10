"Укрнафта" повідомила про блокування компанії озброєними людьми. У СБУ говорять про превентивні заходи

В "Укрнафті" повідомили про блокування роботи компанії озброєними людьми. Як повідомили у Службі безпеки України, СБУ забезпечує передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.
На підприємстві стурбовані ситуацією, що склалася, зазначили в пресслужбі компанії. Також там повідомили, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів щодо діяльності Товариства в новому форматі, рішення суду, що санкціонує проведення силових дій, також відсутнє.
Водночас у СБУ повідомили, що співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, щоб не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу у держвласність у робочому стані.
Там зазначили, що співробітники СБУ та БЕБ перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік. Окремо перевіряється інформація про можливі порушення щодо збільшення прибутку при виготовленні пального.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора готується повідомлення про підозру менеджменту компанії за ч.3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі