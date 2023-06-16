Укргідроенерго попереджає про можливе збільшення площі затоплень

12:56 07 червня Київ, Україна

Після терористичного акту, здійсненого російськими загарбниками на Каховській ГЕС, спостерігається безперервне зростання рівня води. Однак найближчими днями очікується також збільшення площі затоплень.



Цю інформацію прокоментував генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота під час свого виступу на телемарафоні, що відбувся у середу, 7 червня.

"Ми спостерігаємо, що Каховське водосховище опустилося на 2,5 метри.. У Херсоні рівень піднявся на 5 метрів. Продовжується підйом рівня води протягом наступної доби", - зазначив він.

За його словами, швидкість підйому рівня води у Каховському водосховищі уповільнюється. Якщо раніше щодня спостерігалося підвищення на 30-40 см, то це значення становить 5-7 см.