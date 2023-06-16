Укргідроенерго попереджає про можливе збільшення площі затоплень

Після терористичного акту, здійсненого російськими загарбниками на Каховській ГЕС, спостерігається безперервне зростання рівня води. Однак найближчими днями очікується також збільшення площі затоплень.
Цю інформацію прокоментував генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота під час свого виступу на телемарафоні, що відбувся у середу, 7 червня.
Цю інформацію прокоментував генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота під час свого виступу на телемарафоні, що відбувся у середу, 7 червня.
За його словами, швидкість підйому рівня води у Каховському водосховищі уповільнюється. Якщо раніше щодня спостерігалося підвищення на 30-40 см, то це значення становить 5-7 см.
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