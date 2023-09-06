Укргідроенерго готується до складної зими: нестача води для енерговиробництва

20:12 10 серпня Київ, Україна

Укргідроенерго не зможе накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.



Заступник гендиректора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький заявив у четвер, 10 серпня, що Укргідроенерго не зможе накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.

Вода - це для нас паливо. Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали досить суттєву допомогу енергосистемі, поки розгойдувалася теплова генерація і поки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води", - заявив він під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club.

За словами Сухецького, зараз Укргідроенерго працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води. Він не став озвучувати конкретні цифри, але зазначив, що Укренерго використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо."