Укргідроенерго готується до складної зими: нестача води для енерговиробництва

Укргідроенерго не зможе накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.
Заступник гендиректора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький заявив у четвер, 10 серпня, що Укргідроенерго не зможе накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.
Заступник гендиректора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький заявив у четвер, 10 серпня, що Укргідроенерго не зможе накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії.
За словами Сухецького, зараз Укргідроенерго працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води. Він не став озвучувати конкретні цифри, але зазначив, що Укренерго використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо."
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі