Зміцнення ППО та посилення артилерії: Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини

Президент Володимир Зеленський 11 вересня провів зустріч із Анналеною Бербок, яка приїхала до Києва міністром закордонних справ Німеччини.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зеленський подякував ФРН за вагому підтримку України, зокрема, військову та фінансову, та відзначив новий пакет оборонної допомоги та суттєвий внесок у посилення української ППО.
Президент позитивно оцінив той факт, що Бербок розпочала свій візит до України з відвідування одного з об'єктів енергетичної інфраструктури у Київській області.. У цьому контексті було зазначено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів напередодні зимового періоду.
Глава держави докладно зупинився на нагальних потребах Сил оборони на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню ППО, зокрема для захисту півдня України та "зернового коридору".
Зеленський наголосив на важливості залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності.
Відбувся обмін думками щодо інтеграції України до ЄС та прогресу, досягнутого державою у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
Президент наголосив на налаштованості України на тісну співпрацю з Німеччиною у підготовці до наступної міжнародної Конференції з відновлення, яка відбудеться у Берліні влітку 2024 року.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зеленський подякував ФРН за вагому підтримку України, зокрема, військову та фінансову, та відзначив новий пакет оборонної допомоги та суттєвий внесок у посилення української ППО.
Президент позитивно оцінив той факт, що Бербок розпочала свій візит до України з відвідування одного з об'єктів енергетичної інфраструктури у Київській області.. У цьому контексті було зазначено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів напередодні зимового періоду.
Глава держави докладно зупинився на нагальних потребах Сил оборони на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню ППО, зокрема для захисту півдня України та "зернового коридору".
Зеленський наголосив на важливості залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності.
Відбувся обмін думками щодо інтеграції України до ЄС та прогресу, досягнутого державою у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
Президент наголосив на налаштованості України на тісну співпрацю з Німеччиною у підготовці до наступної міжнародної Конференції з відновлення, яка відбудеться у Берліні влітку 2024 року.
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