Укренерго відновило лінію електропередачі для Запорізької АЕС

"Укренерго" відновило роботу однієї з ліній електропередач, яка забезпечує безперервне живлення Запорізької атомної електростанції.
Цю інформацію пресслужба компанії розповсюдила через свій офіційний канал у месенджері Telegram.
Цю інформацію пресслужба компанії розповсюдила через свій офіційний канал у месенджері Telegram.
Представники компанії також підкреслили, що фахівці енергетичної галузі продовжують активно відновлювати пошкоджені об'єкти, які зазнали масованих атак з боку ворога.
Окрім того, проводяться планові ремонтні роботи з обслуговування обладнання.
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