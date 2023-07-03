Укренерго відновило лінію електропередачі для Запорізької АЕС

12:46 03 липня Київ, Україна

"Укренерго" відновило роботу однієї з ліній електропередач, яка забезпечує безперервне живлення Запорізької атомної електростанції.



Цю інформацію пресслужба компанії розповсюдила через свій офіційний канал у месенджері Telegram.

"Протягом вихідних (1-2 липня) "Укренерго" знову взяло на себе завдання відновити працездатність однієї з ліній електропередачі, яка відіграє важливу роль у забезпеченні енергією Запорізької атомної електростанції. Однак необхідно зазначити, що виконання цих робіт ускладнюється непростою обстановкою у сфері безпеки", - повідомляється в офіційній заяві.

Представники компанії також підкреслили, що фахівці енергетичної галузі продовжують активно відновлювати пошкоджені об'єкти, які зазнали масованих атак з боку ворога.

Окрім того, проводяться планові ремонтні роботи з обслуговування обладнання.