Укренерго розробляє резервні шляхи харчування на випадок нових ударів Росії по інфраструктурі

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак з енергетичної інфраструктури України.
Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.
За його словами, "Укренерго" готується до будь-яких сценаріїв.
За його словами, "Укренерго" готується до будь-яких сценаріїв.
Кудрицький додав, що "Укренерго" вже має досвід через пошкодження військами Росії у березні ліній електропередач, що пов'язують Київський енерговузол з енергосистемою України.
При цьому в Укренерго наголошують на важливості об'єднання України з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого.
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