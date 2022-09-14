Укренерго розробляє резервні шляхи харчування на випадок нових ударів Росії по інфраструктурі

16:55 14 вересня Київ, Україна

НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак з енергетичної інфраструктури України.

Про це на брифінгу заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.



За його словами, "Укренерго" готується до будь-яких сценаріїв.

"Ми готуємо резервні шляхи харчування та аварійний запас. Ми готуємо своїх людей та аварійні ремонтні бригади, які цілодобово обслуговуватимуть мережі, відновлюватимуть їх так, щоб у всіх споживачів було світло в будинку”, - запевнив керівник компанії.

Кудрицький додав, що "Укренерго" вже має досвід через пошкодження військами Росії у березні ліній електропередач, що пов'язують Київський енерговузол з енергосистемою України.

"Нам потрібно було вдаватися до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього й не помітили", – розповів він.

При цьому в Укренерго наголошують на важливості об'єднання України з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого.