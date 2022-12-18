Укренерго викриває ще один фейк російської пропаганди

16:55 18 грудня Київ, Україна

Російські пропагандисти продовжують кампанію з поширення фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. Про це повідомляє Укренерго у неділю, 18 грудня.

На цей раз російські пропагандисти оприлюднять публікації підробленого листа нібито керівника Укренерго Володимира Кудрицького до українського міністерства енергетики.

"Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від "ради директорів" Укренерго. Хоча український системний оператор має лише спостережну раду і правління. "Рада директорів" має російський оператор мереж, від яких Україна від'єдналася 24 лютого назавжди", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що це чергова невдала спроба Росії переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.

При цьому те, що Україна припинила експорт електроенергії ще 11 жовтня можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.

Нагадаємо, станом на ранок 18 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії. При цьому обсяги споживання країни зросли на тлі запуску АЕС на планову потужність.