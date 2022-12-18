Укренерго викриває ще один фейк російської пропаганди

Російські пропагандисти продовжують кампанію з поширення фейків про нібито "відновлення експорту" української електроенергії. Про це повідомляє Укренерго у неділю, 18 грудня.
На цей раз російські пропагандисти оприлюднять публікації підробленого листа нібито керівника Укренерго Володимира Кудрицького до українського міністерства енергетики.
Вказано, що це чергова невдала спроба Росії переконати українців, що нібито у відключеннях світла винні енергетики, а не дев'ять масованих хвиль російських атак.
При цьому те, що Україна припинила експорт електроенергії ще 11 жовтня можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж.
Нагадаємо, станом на ранок 18 грудня в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії. При цьому обсяги споживання країни зросли на тлі запуску АЕС на планову потужність.
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