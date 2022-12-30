Укренерго отримає грант від ЄБРР, наданий Нідерландами

13:02 30 грудня Київ, Україна





Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Facebook.



У четвер, 29 грудня, він разом із заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалецьким, у присутності першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтеринка, директора ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та старшого банкіра Ольги Єрьоміної уклали угоду про виділення гранту. Спеціальний Фонд ЄБРР направить Укренерго грант у розмірі 70 мільйонів євро.Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Facebook.У четвер, 29 грудня, він разом із заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалецьким, у присутності першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтеринка, директора ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та старшого банкіра Ольги Єрьоміної уклали угоду про виділення гранту.

"Ці 70 мільйонів євро буде використано виключно для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення надійної роботи енергетичної інфраструктури України", – наголосив Кудрицький.



Він нагадав, що "Укренерго" вже підписав з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відновлення високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності нашої компанії.