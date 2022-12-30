Укренерго отримає грант від ЄБРР, наданий Нідерландами

Спеціальний Фонд ЄБРР направить Укренерго грант у розмірі 70 мільйонів євро.
Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Facebook.
У четвер, 29 грудня, він разом із заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалецьким, у присутності першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтеринка, директора ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та старшого банкіра Ольги Єрьоміної уклали угоду про виділення гранту.
Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький у Facebook.
У четвер, 29 грудня, він разом із заступником голови представництва ЄБРР в Україні Марком Магалецьким, у присутності першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтеринка, директора ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та старшого банкіра Ольги Єрьоміної уклали угоду про виділення гранту.
Він нагадав, що "Укренерго" вже підписав з ЄБРР угоди, які дозволять залучити 300 млн євро кредитних коштів для відновлення високовольтної інфраструктури та підвищення фінансової стабільності нашої компанії.
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