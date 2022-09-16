Україна готова до опалювального сезону на 80% - Шмигаль

20:06 16 вересня Київ, Україна

За місяць до початку опалювального сезону Україна готова до нього на 80%, повідомив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 16 вересня.

"Вже скоро в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього йшла влітку, продовжується і зараз. Стан готовності вже понад 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ", - сказав він.

Прем'єр повідомив, що йдуть переговори про додаткові постачання газу.



На підготовку до екстрених ситуацій виділено 1,4 млрд грн, закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.