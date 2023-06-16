Україна зміцнює зв'язки з Африканським союзом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив офіційну поїздку до Аддіс-Абеби, столиці Ефіопії, зміцнюючи зв'язки між Україною та Африканським союзом.
Під час візиту було організовано зустрічі з високопоставленими представниками, включаючи голову Африканського союзу, президента Союзу Коморських островів та голову комісії Африканського союзу. Важливо зазначити, що ці переговори проходили напередодні Дня Африки, який щорічно відзначається 25 травня.
Сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації всіх рівнів між урядом України та Комісією Африканського Союзу.
Український міністр привернув увагу до негативних наслідків агресії росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізацію діяльності ПВК Вагнер, падіння соціально-економічних показників.
Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру, яка, зокрема, відображена у положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
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