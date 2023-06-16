Україна зміцнює зв'язки з Африканським союзом

19:59 24 травня Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив офіційну поїздку до Аддіс-Абеби, столиці Ефіопії, зміцнюючи зв'язки між Україною та Африканським союзом.

Під час візиту було організовано зустрічі з високопоставленими представниками, включаючи голову Африканського союзу, президента Союзу Коморських островів та голову комісії Африканського союзу. Важливо зазначити, що ці переговори проходили напередодні Дня Африки, який щорічно відзначається 25 травня.

"Мій візит до штаб-квартири Африканського союзу напередодні Дня Африки – по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку – для України. Ми прагнемо зробити наш діалог системнішим і регулярнішим, щоб Україна та країни Африки ще краще розуміли один одного", – сказав Кулеба.

Сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації всіх рівнів між урядом України та Комісією Африканського Союзу.



Український міністр привернув увагу до негативних наслідків агресії росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізацію діяльності ПВК Вагнер, падіння соціально-економічних показників.

"Війна росії проти України відчувається по всьому світу, зокрема, на Африканському континенті. Критично важливо об'єднати зусилля, щоб покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру", – сказав міністр.

Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру, яка, зокрема, відображена у положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.