Украины призывает международное сообщество остановить Россию

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародного співтовариства, з проханням допомогти зупинити репресії, які Росія продовжує проводити на території України
Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій.
Відзначається, що вся правда про злочини радянського режиму відкрилася українцям із запізненням на кілька десятиліть вже в незалежній Україні.
"Ми почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його частку. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення всієї правди про ці злочини не тільки українцями, а й міжнародною спільнотою. Мова, на жаль, йде не тільки про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії ", - наголошується в заяві.
Як підкреслили в МЗС, в Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, українського і кримськотатарського національного співтовариства. Тривають вбивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув'язнення в тюрми, безпідставні арешти і обшуки, залякування. В даний час більше ста українських громадян містяться за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами, нагадали у відомстві.
Ще гірше ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли і вбивства українських військовополонених і місцевих патріотів, викрадення людей, тортури і приниження стали буденним явищем, констатували в МЗС.
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"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство, весь демократичний світ звернути особлива увага на масові і системні репресії, які вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити всіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", - наголошується в заяві.
Як повідомлялося, в неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.
День пам`яті жертв політичних репресій відзначається відповідно до указу Президента від 21 травня 2007 року щорічно у третю неділю травня з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.
"Ми почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його частку. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення всієї правди про ці злочини не тільки українцями, а й міжнародною спільнотою. Мова, на жаль, йде не тільки про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії ", - наголошується в заяві.
Як підкреслили в МЗС, в Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, українського і кримськотатарського національного співтовариства. Тривають вбивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув'язнення в тюрми, безпідставні арешти і обшуки, залякування. В даний час більше ста українських громадян містяться за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами, нагадали у відомстві.
Ще гірше ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли і вбивства українських військовополонених і місцевих патріотів, викрадення людей, тортури і приниження стали буденним явищем, констатували в МЗС.
Разумков пояснив, чому в уряді досі не призначені три міністри
"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство, весь демократичний світ звернути особлива увага на масові і системні репресії, які вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити всіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", - наголошується в заяві.
Як повідомлялося, в неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.
День пам`яті жертв політичних репресій відзначається відповідно до указу Президента від 21 травня 2007 року щорічно у третю неділю травня з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.
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