Украины призывает международное сообщество остановить Россию

14:50 17 травня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародного співтовариства, з проханням допомогти зупинити репресії, які Росія продовжує проводити на території України

Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій.

"17 травня Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної ідеології СРСР. Схиливши у скорботі голови, ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами українських патріотів, національну еліту, письменників, художників, учених, священиків, просто безневинних людей, грубо знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми і табори ГУЛАГу, депортували, вислали на поселення ", - підкреслили в зовнішньополітичному відомстві.

Відзначається, що вся правда про злочини радянського режиму відкрилася українцям із запізненням на кілька десятиліть вже в незалежній Україні.



"Ми почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його частку. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення всієї правди про ці злочини не тільки українцями, а й міжнародною спільнотою. Мова, на жаль, йде не тільки про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії ", - наголошується в заяві.



Як підкреслили в МЗС, в Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, українського і кримськотатарського національного співтовариства. Тривають вбивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув'язнення в тюрми, безпідставні арешти і обшуки, залякування. В даний час більше ста українських громадян містяться за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами, нагадали у відомстві.



Ще гірше ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли і вбивства українських військовополонених і місцевих патріотів, викрадення людей, тортури і приниження стали буденним явищем, констатували в МЗС.



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"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство, весь демократичний світ звернути особлива увага на масові і системні репресії, які вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити всіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", - наголошується в заяві.



Як повідомлялося, в неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій.



День пам`яті жертв політичних репресій відзначається відповідно до указу Президента від 21 травня 2007 року щорічно у третю неділю травня з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.