Україну згадали в Стратегії нацбезпеки РФ, підписаній Путіним - подробиці

3 липня офіційний портал правової інформації Російської Федерації опублікував документ «Про Стратегію національної безпеки РФ». Згідно з документом, Путін планує зміцнення «братніх зв'язків» з населенням Білорусі та України. Однак інформації про способи досягнення цих цілей - немає.

У затвердженій стратегії країни-агресора йдеться про досягнення цілей зовнішньої політики Кремля за допомогою нібито зміцнення "братніх зв'язків між російським, білоруським і українським народами". Однак в документі не прописані конкретні кроки, завдяки яким Росія планує реалізувати свої цілі.

Також документ ставить завдання зміцнення позицій російської мови як "мови міжнародного спілкування" і надання підтримки громадянам РФ, які проживають в інших країнах, в збереженні їхньої "загальноросійської культурної ідентичності".

Колишній міністр Павло Клімкін вважає, що стратегія Путіна - показати, що Україна - це держава, яка не відбулася, і його пропагандисти постійно це повторюють і відзначають це.