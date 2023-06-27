Україну закликали не завдавати ударів по росії під час заколоту ПВК "Вагнер" - CNN

Союзники закликали Україну не завдавати ударів по росії під час заколоту ПВК "Вагнер", пише CNN із посиланням на одного із західних чиновників.
За словами чиновника, перед тим як ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин у суботу, 24 червня, припинив заколот, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами. Вони застерігали їх від того, щоб вони не скористалися хаосом для завдання удару по росії.
Союзники хотіли, щоб дії України та Заходу не можна було розглядати як допомогу пригожину та загрозу російському суверенітету.
За словами чиновника, перед тим як ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин у суботу, 24 червня, припинив заколот, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами. Вони застерігали їх від того, щоб вони не скористалися хаосом для завдання удару по росії.
Союзники хотіли, щоб дії України та Заходу не можна було розглядати як допомогу пригожину та загрозу російському суверенітету.
Він додав, що цей меседж передавався на рівні міністрів закордонних справ, заступників та послів.
За його словами, це те, що завжди хотіли росіяни довести, що нібито існують загрози російському суверенітету.
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