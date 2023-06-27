Україну закликали не завдавати ударів по росії під час заколоту ПВК "Вагнер" - CNN

10:44 27 червня Київ, Україна





За словами чиновника, перед тим як ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин у суботу, 24 червня, припинив заколот, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами. Вони застерігали їх від того, щоб вони не скористалися хаосом для завдання удару по росії.



Союзники хотіли, щоб дії України та Заходу не можна було розглядати як допомогу пригожину та загрозу російському суверенітету. Союзники закликали Україну не завдавати ударів по росії під час заколоту ПВК "Вагнер", пише CNN із посиланням на одного із західних чиновників.За словами чиновника, перед тим як ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин у суботу, 24 червня, припинив заколот, союзники на різних рівнях спілкувалися з українськими офіційними особами. Вони застерігали їх від того, щоб вони не скористалися хаосом для завдання удару по росії.Союзники хотіли, щоб дії України та Заходу не можна було розглядати як допомогу пригожину та загрозу російському суверенітету.

"Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен. Це внутрішня справа росії", - сказав чиновник.

Він додав, що цей меседж передавався на рівні міністрів закордонних справ, заступників та послів.

"Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по військових об'єктах усередині росії", - сказав чиновник.

За його словами, це те, що завжди хотіли росіяни довести, що нібито існують загрози російському суверенітету.