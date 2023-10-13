Україну запросили як спостерігача на військові навчання країн Північної Європи

Члени Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – група з десяти держав Північної Європи, яку очолює Великобританія, запросили Україну як спостерігача на свої навчання у 2024 та 2025 роках.
Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн-учасниць JEF за підсумками саміту організації, що відбулася 13 жовтня у Швеції.
У заяві лідери держав-учасниць JEF засудили повномасштабну агресію росії проти України, яка посилила значення НАТО та Об'єднаних експедиційних сил "як засобів забезпечення регіональної безпеки для їхніх членів".
Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн-учасниць JEF за підсумками саміту організації, що відбулася 13 жовтня у Швеції.
У заяві лідери держав-учасниць JEF засудили повномасштабну агресію росії проти України, яка посилила значення НАТО та Об'єднаних експедиційних сил "як засобів забезпечення регіональної безпеки для їхніх членів".
Лідери країн-учасниць JEF вирішили запросити Україну як спостерігача на навчання протягом 2024 та 2025 років "з метою підвищення оперативної сумісності та посилення здатності Збройних сил України".
Об'єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Великобританією, які охоплюють військових із Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції.
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