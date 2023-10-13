Україну запросили як спостерігача на військові навчання країн Північної Європи

18:00 13 жовтня Київ, Україна

Члени Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – група з десяти держав Північної Європи, яку очолює Великобританія, запросили Україну як спостерігача на свої навчання у 2024 та 2025 роках.



Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн-учасниць JEF за підсумками саміту організації, що відбулася 13 жовтня у Швеції.



У заяві лідери держав-учасниць JEF засудили повномасштабну агресію росії проти України, яка посилила значення НАТО та Об'єднаних експедиційних сил "як засобів забезпечення регіональної безпеки для їхніх членів".

"Безпека України є невіддільною частиною безпеки євроатлантичного регіону, тому ми зобов'язуємося підтримувати Україну на шляху євроатлантичної інтеграції до майбутнього членства в НАТО", – йдеться у заяві.

Лідери країн-учасниць JEF вирішили запросити Україну як спостерігача на навчання протягом 2024 та 2025 років "з метою підвищення оперативної сумісності та посилення здатності Збройних сил України".

"В інтересах колективної безпеки та оперативної сумісності, а також для підтримки захисту України від незаконного вторгнення росії ми також погоджуємося сприяти зміцненню оборонно-промислового співробітництва в Європі та по всій Атлантиці, а також зменшувати перешкоди для оборонної торгівлі та інвестицій у євроатлантичному регіоні, де це доречно", – наголошується у заяві.

Об'єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Великобританією, які охоплюють військових із Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції.