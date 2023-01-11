Україну відвідали президенти Польщі та Литви: підсумки візиту

Глава Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа приїхали до Львова, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Міжнародний візит розпочався із церемонії вшанування пам'яті наших героїв.
Після цього лідери Польщі, Литви та України підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
Після цього лідери Польщі, Литви та України підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
Анджей Дуда заявив, що Польща продовжить підтримку України, зокрема, у політичній площині. Він наголосив, що Варшава боротиметься за те, щоб Україна набула статусу повноправного члена ЄС.
У рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard.
Він зазначив, що рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.
Президент Польщі додав, що рішення про надання Україні першої роти танків Leopard разом із іншими типами танків буде надано державами-членами коаліції незабаром.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі