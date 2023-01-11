Україну відвідали президенти Польщі та Литви: підсумки візиту

16:59 11 січня Київ, Україна

Глава Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа приїхали до Львова, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Міжнародний візит розпочався із церемонії вшанування пам'яті наших героїв.



Після цього лідери Польщі, Литви та України підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

"Сьогодні у Львові ми – Люблінський трикутник – ще раз підтвердили свою непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишимося єдиними! Литва та Польща продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні", – сказав Науседа.

Анджей Дуда заявив, що Польща продовжить підтримку України, зокрема, у політичній площині. Він наголосив, що Варшава боротиметься за те, щоб Україна набула статусу повноправного члена ЄС.

"Цю агресію необхідно припинити. Це один із найбільших викликів для всього вільного світу. Усі країни НАТО мають підтримати Україну. Ми бачимо цю війну на власні очі. Без нашої підтримки Україна не захиститься", – сказав Дуда на спільному брифінгу.

У рамках міжнародної коаліції союзників, серед яких і Польща, Україна отримає роту танків Leopard.

"Нещодавно ми дійсно ухвалили рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Роту танків Leopard буде надано в рамках коаліції", - заявив Дуда на пресконференції із Зеленським та Науседою.

Він зазначив, що рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.

"Ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спершу нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", – сказав Дуда.

Президент Польщі додав, що рішення про надання Україні першої роти танків Leopard разом із іншими типами танків буде надано державами-членами коаліції незабаром.