Україну обговорять і під час «Бухарестської дев'ятки», і на саміті НАТО - президент Польщі

Агресивні дії Російської Федерації проти України не повинні виходити з поля зору Європи і світу. Питання України і безпеки стануть основними під час сьогоднішнього саміту "Бухарестської дев'ятки", а також на саміті НАТО в червні.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в понеділок в Бухаресті, в ході спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом в рамках офіційного візиту до Румунії.
Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України". Він зазначив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.
Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, тому НАТО має на це звернути увагу перш за все з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.
Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті "Бухарестської дев'ятки" 10 травня візьмуть участь президент США Джо Байден і генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Польщі зазначив, що "Бухарестська дев'ятка" є "важливим форумом у рамках НАТО", а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".
Він додав, що зараз важливо в ході саміту "Бухарестської дев'ятки" детально обговорити це питання, щоб потім, під час саміту НАТО, "представити загальну позицію".
Як повідомлялося, президент США Байден і генеральний секретар НАТО Столтенберг візьмуть участь в саміті "Бухарестської дев'ятки" на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі в понеділок в Бухаресті.
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