Україну обговорять і під час «Бухарестської дев'ятки», і на саміті НАТО - президент Польщі

16:54 10 травень Київ, Україна

Агресивні дії Російської Федерації проти України не повинні виходити з поля зору Європи і світу. Питання України і безпеки стануть основними під час сьогоднішнього саміту "Бухарестської дев'ятки", а також на саміті Питання України і безпеки стануть основними під час сьогоднішнього саміту "Бухарестської дев'ятки", а також на саміті НАТО в червні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в понеділок в Бухаресті, в ході спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом в рамках офіційного візиту до Румунії.

"Ні Європа, ні світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми всі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.

Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України". Він зазначив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.

"Але немає ніяких сумнівів, що ситуація там дуже складна, адже частина території України залишається окупованою, мова йде, зокрема, про частину Донецької і Луганської областей", - констатував Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, тому НАТО має на це звернути увагу перш за все з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.

"Зараз дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації", - підкреслив Дуда.

Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті "Бухарестської дев'ятки" 10 травня візьмуть участь президент США Джо Байден і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Це показує, наскільки ця зустріч важлива і сприймається позитивно в НАТО. Це демонструє євроатлантичну єдність, що зараз дуже важливо", - підкреслив Дуда.

Президент Польщі зазначив, що "Бухарестська дев'ятка" є "важливим форумом у рамках НАТО", а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".

"Тому я не сумніваюся, що питання України, зокрема, безпеки і шлях України в НАТО, а також в цілому питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО в Брюсселі", - підкреслив Дуда.

Він додав, що зараз важливо в ході саміту "Бухарестської дев'ятки" детально обговорити це питання, щоб потім, під час саміту НАТО, "представити загальну позицію".