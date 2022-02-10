Українсько-туркменські відносини вийдуть на новий рівень

20:36 18 вересень Київ, Україна

Дмитро Кулеба та заступник голови міністра Туркменістану Рашид Мередов під час переговорів у форматі відеоконференції обговорили ключові питання і підписали Програму співробітництва на 2020-2021 роки.

"Відносини між нашими країнами завжди розвивалися в дружньому і конструктивному ключі. Я хочу, щоб темп і тон діалогу зберігалися і розвивалися. Туркменістан посідає особливе місце на нашій карті світу. Ми готові політично і економічно рухатися вперед", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Мередов запросив українського міністра відвідати з візитом Ашхабад. Дмитро Кулеба із задоволенням прийняв запрошення і запропонував в рамках візиту провести також зустріч українських і туркменських компаній.



Глава МЗС Туркменістану позитивно відзначив надскладні високотехнологічні інфраструктурні проєкти, які українські компанії успішно реалізували в Туркменістані. Співрозмовники наголосили на необхідності розвивати цю взаємодію, а також шукати нові області взаємовигідного співробітництва, зокрема в сфері ІТ. Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна налаштована виводити співпрацю українських і туркменських компаній на якісно новий рівень.



Глави МЗС обговорили подальшу співпрацю і взаємну підтримку ініціатив в рамках міжнародних організацій. Дмитро Кулеба привітав Туркменістан з набуттям статусу спостерігача в СОТ.



Міністри домовилися якнайшвидше провести засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного і культурно-гуманітарного співробітництва.



Сторони також обговорили кроки, необхідні для відновлення прямого авіасполучення між Україною і Туркменістаном, а також взаємодію морських адміністрацій. Було відзначено важливість розвитку альтернативних транспортних коридорів.



Міністри наголосили на необхідності подальшого заохочення туркменських студентів до навчання в Україні, розвитку медичного туризму та оздоровлення в нашій державі, необхідність активізувати взаємодію в сфері культури.



Міністри відзначили, що Міністерства закордонних справ традиційно виступали локомотивами українсько-туркменських відносин, і так повинно бути й надалі.





