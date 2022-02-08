Українсько-російська криза. Останні новини. Зустрічі Путіна, Макрона, Шольца, Бербок та Зеленського

07:13 08 лютий Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін повернувся до Кремля після своєї дипломатичної спроби заручитися підтримкою Китаю минулими вихідними під час зимових Олімпійських ігор.

Також у понеділок Путін провів головну зустріч дня, оскільки французький колега Еммануель Макрон прибув до Москви з місією щодо деескалації напруженості.



Пізніше у Вашингтоні президент США Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Пізнішепрезидент США Джо Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі, щоб зміцнити рішучість Заходу протистояти російській агресії.



Західні оцінки того, що близько 100 000 російських військовослужбовців зосереджені поблизу України, посилюють побоювання, що наступ може розпочатися лише за кілька днів. В той самий час зміцнюються і межі держав, що входять до військового союзу НАТО.



Франція робить великий поштовх до деескалації



Навіть якщо Європейський Союз, який складається з 27 країн, як блок мало вплинув на кризу навколо України, Франція завжди відчувала, що може добитися прориву в безвихідній ситуації між Сходом і Заходом, і Макрон є втіленням цієї впевненості.

Його пріоритет простий: «діалог з Росією та деескалація». Що робить виконання цього набагато складнішим, так це необхідність зберегти єдиний західний фронт серед більш ніж двох десятків гравців перед кремлівським монолітом, де воля однієї людини майже не зустрічає опору.



Основне завдання Макрона полягає в тому, щоб переконатися, що ситуація на місцях не погіршиться, перш ніж вибудовувати механізми довіри. В інтерв'ю французькій газеті Journal du Dimanche він сказав, що Путін може зробити Україну лише засобом досягнення великої мети.



"Геополітична мета Росії сьогодні явно не Україна, а уточнення правил співжиття з НАТО та ЄС", - заявив Макрон.



НІМЕЧЧИНА



Франція та Німеччина і раніше працювали у тандемі. Сім років тому вони відіграли важливу роль в укладанні мирної угоди на сході України у спробі покласти край бойовим діям між українськими урядовими військами та підтримуваними Росією сепаратистами, які спалахнули у 2014 році після анексії Кримського півострова Росією.



Українські офіційні особи назвали цю мирну угоду непрацездатною і такою, що викликає розбіжності, але вона призвела до послаблення бойових дій.



Німеччину критикували за повільність та двоякий підхід до української кризи, але у понеділок зовнішня політика Німеччини щодо України зрушила з місця.

Поки канцлер Шольц готувався до зустрічі з Байденом, у міністра закордонних справ Анналени Бербок було заплановано зустрічі у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, і вона має намір у вівторок відвідати «лінію зіткнення» з проросійськими сепаратистами на сході України.



Демонстрація солідарності Німеччини відбувається на тлі напруженості через відмову Берліна відправити зброю Україні. Проте Бербок сказала, що «ми стоїмо на боці народу України».



Бербок додала, що «разом ми реагуватимемо жорсткими і дуже конкретними заходами на будь-яку подальшу російську агресію проти України».



Щоб показати, що франко-німецькі дипломатичні зусилля далекі від завершення, Шольц у вівторок зустрінеться з Макроном та їхнім польським колегою Анджеєм Дудою, щоб обговорити українську кризу.



Це дозволить трьом лідерам узгодити спільні дії після зустрічі Шольца з Байденом у Вашингтоні у понеділок та поїздки Макрона до Росії та України у понеділок та вівторок.



ДОДАТКОВІ ВІЙСЬКА ПІДТРИМУЮТЬ СХІДНИЙ ФЛАНГ НАТО



Німеччина також розглядає можливість надсилання додаткових військ до Литви, потенційно посилюючи свою присутність на східному фланзі НАТО. Міністр оборони Крістін Ламбрехт згадала про цю можливість перед зустріччю Шольца з Байденом.



У четвер лідер Німеччини має прийняти лідерів Литви, Латвії та Естонії, трьох прибалтійських держав, які особливо відчувають тиск Москви, а наступного тижня вирушить до України та Росії.

Німеччина очолювала бойову групу НАТО у Литві протягом останніх п'яти років.



Кілька десятків елітних американських військовослужбовців і техніки було помічено в неділю, коли вони висадилися на південному сході Польщі неподалік кордону з Україною, наказуючи Байдену розмістити там 1700 солдатів на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.



Очікується, що ще сотні піхотинців 82-ї повітряно-десантної дивізії прибудуть до аеропорту Жешув-Ясенка, розташованого за 90 км від кордону Польщі з Україною.