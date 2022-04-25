Українському політв'язню Марченку суд РФ дав 10 років в'язниці

Вчора, 26 листопада, суд міста Краснодар Російської Федерації виніс вирок українському політв'язню Олександру Марченку, за звинуваченням у шпигунстві він отримав 10 років в'язниці.
Про це повідомила дружина українця Катерина Марченко на своїй сторінці в Facebook.
Вона зізналася в тому, що очікувала такого рішення суду, але все одно сподівалася на диво. Дружина політв'язня також підкреслила, що Олександр тримається і, ймовірно, не збирається здаватися.
Вона зізналася в тому, що очікувала такого рішення суду, але все одно сподівалася на диво. Дружина політв'язня також підкреслила, що Олександр тримається і, ймовірно, не збирається здаватися.
Дружина Олександра також підкреслила, що буде і далі боротися за свого чоловіка. Вона вже звернулася до президента України з проханням допомогти з ситуацією, що склалася. Крім того, Катерина проінформувала про вирок Офіс українського омбудсмена, МЗС України, місії ОБСЄ і ООН і низку посольств міжнародних партнерів України: США, Німеччини, Швейцарії та Польщі.
Хто такий Олександр Марченко, і як він став політв'язнем?
За словами Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку подзвонив знайомий, сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.
18 грудня він написав заяву в так зване МВС «ДНР», об 11 ранку зателефонував дружині і повідомив, що у нього все добре і він буде їхати на пункт пропуску Успенка. Однак, більше на зв'язок не виходив.
За словами його дружини Катерини, Марченко вивезли в РФ. Російські силовики звинуватили його в переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.
Хто такий Олександр Марченко, і як він став політв'язнем?
За словами Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку подзвонив знайомий, сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.
18 грудня він написав заяву в так зване МВС «ДНР», об 11 ранку зателефонував дружині і повідомив, що у нього все добре і він буде їхати на пункт пропуску Успенка. Однак, більше на зв'язок не виходив.
За словами його дружини Катерини, Марченко вивезли в РФ. Російські силовики звинуватили його в переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.
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