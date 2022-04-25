Українському політв'язню Марченку суд РФ дав 10 років в'язниці

21:47 27 листопада Київ, Україна

Вчора, 26 листопада, суд міста Краснодар Російської Федерації виніс вирок українському політв'язню Олександру Марченку, за звинуваченням у шпигунстві він отримав 10 років в'язниці.





Вона зізналася в тому, що очікувала такого рішення суду, але все одно сподівалася на диво. Дружина політв'язня також підкреслила, що Олександр тримається і, ймовірно, не збирається здаватися. Про це повідомила дружина українця Катерина Марченко на своїй сторінці в Facebook.Вона зізналася в тому, що очікувала такого рішення суду, але все одно сподівалася на диво. Дружина політв'язня також підкреслила, що Олександр тримається і, ймовірно, не збирається здаватися.

«І ніби ми знали, що виправдувальний вирок неможливий, але все одно сподівалися на диво... Навіть не уявляю, які почуття зараз охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі», - написала вона.

Дружина Олександра також підкреслила, що буде і далі боротися за свого чоловіка. Вона вже звернулася до президента України з проханням допомогти з ситуацією, що склалася. Крім того, Катерина проінформувала про вирок Офіс українського омбудсмена, МЗС України, місії ОБСЄ і ООН і низку посольств міжнародних партнерів України: США, Німеччини, Швейцарії та Польщі.



Хто такий Олександр Марченко, і як він став політв'язнем?

За словами Марченка, в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії і війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 року Марченку подзвонив знайомий, сказав, що нібито людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути машину.



18 грудня він написав заяву в так зване МВС «ДНР», об 11 ранку зателефонував дружині і повідомив, що у нього все добре і він буде їхати на пункт пропуску Успенка. Однак, більше на зв'язок не виходив.



За словами його дружини Катерини, Марченко вивезли в РФ. Російські силовики звинуватили його в переміщенні продукції військового призначення і шпигунстві.