Українська ППО знищила 47 ракет росії

14:18 26 січня Київ, Україна

Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня росія здійснила 55 пусків різних ракет, 47 ракет було збито.



Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook, командування Повітряних сил.



За даними Повітряних сил, окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування:

Х-47 "Кинжал" - з двох літаків МіГ-31К





крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 - із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря;





крилаті ракети морського базування "Калібр" - з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.



Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59).



Силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони було знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет (46 крилатих та 1 авіаційна -ред). Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своєї мети.



У Повітряному командуванні "Південь" уточнюють, що їхніми воїнами збито 23 крилаті ракети: 3 ракети над Одеською областю, 13 - над Миколаївською, 7 - над Херсонською.

"До протиповітряного бою залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України".