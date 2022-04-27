Український уряд припинив торговельні відносини з Росією

За останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті з 17% до 7%.
Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом на початку квітня, коштуватиме Росії близько 6 млрд. доларів щорічно.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що за останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті більш ніж удвічі – з 17% до 7%.
У топі товарів, що імпортуються з РФ, опинилися паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.
Як зазначив юрист Назар Чернявський, під дію ухвали потрапляють лише товари, завезені в режимі імпорту.. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності, зокрема IT продукти.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що за останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті більш ніж удвічі – з 17% до 7%.
У топі товарів, що імпортуються з РФ, опинилися паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.
Як зазначив юрист Назар Чернявський, під дію ухвали потрапляють лише товари, завезені в режимі імпорту.. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності, зокрема IT продукти.
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