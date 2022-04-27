Український уряд припинив торговельні відносини з Росією

12:32 27 квітня Київ, Україна

За останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті з 17% до 7%.

Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом на початку квітня, коштуватиме Росії близько 6 млрд. доларів щорічно.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що за останні роки Україна скоротила частку РФ в імпорті більш ніж удвічі – з 17% до 7%.

У топі товарів, що імпортуються з РФ, опинилися паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.

Як зазначив юрист Назар Чернявський, під дію ухвали потрапляють лише товари, завезені в режимі імпорту.. На його думку, ембарго не поширюється на послуги чи права інтелектуальної власності, зокрема IT продукти.
"Якщо говорити про якийсь теоретичний підхід визначення походження в контексті послуг в ІТ, я виходив би з фінансового принципу — куди йдуть гроші. Якщо кошти сплачуються компанії, яка зареєстрована в країні-агресорі, і там частина з них потрапляє до бюджету у вигляді податків, або якщо бенефіціарні власники такої компанії є резидентами цієї держави та сплачують там податки з отриманих дивідендів, то це має бути підставою для відмови. від цих послуг", - сказав Чернявський.