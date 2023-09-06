Українська зброя уразила ціль на відстані 700 кілометрів - Зеленський

14:12 31 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 31 серпня провів щоденну селекторну нараду, під час якої обговорили українське озброєння, здатне вражати цілі на відстані 700 кілометрів.



Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.



Президент зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні операції, і підкреслив, що рух українських військ уперед "не зупиняється."

"Міноборони - про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, великої партії броньованих "медеваків" - зараз дуже потрібно. Мінстратегпром - про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів», — зазначив Зеленський.

Глава держави також розповів, що Міністерство інфраструктури готує такі кроки в рамках "зернового коридору", а уряд та ОП працюють над підготовкою до зими: енергетична система, пункти незламності, бомбосховища.