Українським військовим вдалося перетнути адміністративний кордон "ЛНР" - росЗМІ

12:06 03 жовтня Київ, Україна

У самопроголошеній "ЛНР" заявили, що ЗСУ просунулися у напрямку Лисичанська Луганської області.



Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представника народної міліції "ЛНР" Андрія Марочка.

"Українським військовим вдалося перетнути адміністративний кордон "ЛНР" та закріпитися у напрямку населеного пункту Лисичанськ", - йдеться у повідомленні.

Також російські пропагандисти повідомляють про обстріл ЗСУ міста Кремінна.

"Під вогнем ворожої артилерії знаходилися сама Кремінна та сусіднє Рубіжне, яке з ранку стрясає від розривів. Противник намагається діставати колони резервів", - пишуть пропагандисти.



Крім того, повідомляється, що з Тернів ЗСУ робили вилазки до траси на Сватове, виходячи на неї в районі Краснопопівки та Піщаного.