Українським дипломатам продовжують надходити погрози - Кулеба

15:27 07 грудня Київ, Україна





Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Станом на 7 грудня вже зафіксовано 31 випадок у 15 країнах. Конверти з погрозами відправлені з однієї адреси - з автосалону Tesla у німецькому містечку Зіндельфінген.Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці у середу, 7 грудня.

"Вже тиждень як українські посольства та консульства функціонують у режимі посилених заходів безпеки, кордонів поліції, приїздів кінологів, піротехніків та криміналістів, наприклад, на фото у цьому повідомленні з Польщі", - зазначив він.

За його словами, за останні дві доби підозрілі пакети надійшли до посольств та консульств України в низці країн.



Зокрема, відомо про 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

"Зазвичай, відправка проходила з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження. Зловмисники також вживали заходів, щоб не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень реалізації цієї акції", - наголосив чиновник.

Він додав, що перебуває на постійному зв'язку зі своїми колегами-міністрами закордонних справ, і українські посольства взаємодіють із іноземною стороною у контексті розслідування всіх випадків погроз.