Українським дипломатам продовжують надходити погрози - Кулеба

Станом на 7 грудня вже зафіксовано 31 випадок у 15 країнах. Конверти з погрозами відправлені з однієї адреси - з автосалону Tesla у німецькому містечку Зіндельфінген.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці у середу, 7 грудня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй Facebook-сторінці у середу, 7 грудня.
За його словами, за останні дві доби підозрілі пакети надійшли до посольств та консульств України в низці країн.
Зокрема, відомо про 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).
Зокрема, відомо про 31 випадок у 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).
Він додав, що перебуває на постійному зв'язку зі своїми колегами-міністрами закордонних справ, і українські посольства взаємодіють із іноземною стороною у контексті розслідування всіх випадків погроз.
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