Українським депутатам тимчасово заборонили поїздки до Польщі

18:58 05 вересня Київ, Україна

Українським народним депутатам тимчасово обмежили можливість поїздок до Польщі, і це рішення пов'язане із позицією Варшави щодо імпорту українського зерна.



Про це повідомляє джерело у парламентській монобільшості 5 вересня.



За даними співрозмовника видання, дане обмеження на поїздки є неофіційним і, ймовірно, діятиме до 15 вересня.



Саме в цей час очікується ухвалення остаточного рішення щодо продовження заборони імпорту українського зерна до Польщі.