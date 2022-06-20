Український журналіст пояснив, з якою метою росія обстрілює Донецьк

08:52 20 червня Київ, Україна

На думку Гармаша, ворог має намір стверджувати, що нібито цією західною зброєю вбивають мирних жителів Донецька.

Таку думку висловив журналіст Сергій Гармаш у ефірі Радіо НВ.



При цьому він наголосив, що Україна не зацікавлена в обстрілі цивільних об'єктів тимчасово окупованого міста.

"Ми не можемо, навіть якби хотіли, дозволити собі обстрілювати просто так Донецьк, щоб знищити його, бо у нас жорсткий дефіцит набоїв, снарядів. У нас із боєкомплектами велика проблема, на жаль. Це перше. Друге: немає сенсу руйнувати місто, яке ми обов'язково повернемо собі, і нам доведеться його відновлювати. Я вже не говорю про те, що у багатьох із нас там є свої будинки, є знайомі, рідні", - пояснив він.

Російська тактика, за словами Гармаша, полягає в тому, щоб залишити випалену землю. Україна ж, додав він, цілить виключно у військові об'єкти. Перевагою ЗСУ на фронті журналіст називає сучасне західне озброєння, яке потужніше за російське. У зв'язку із цим ворожа пропаганда розгорнула кампанію з "обстрілами Донецька".