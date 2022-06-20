Український журналіст пояснив, з якою метою росія обстрілює Донецьк
08:52 20 червня Київ, Україна
На думку Гармаша, ворог має намір стверджувати, що нібито цією західною зброєю вбивають мирних жителів Донецька.
Таку думку висловив журналіст Сергій Гармаш у ефірі Радіо НВ.
При цьому він наголосив, що Україна не зацікавлена в обстрілі цивільних об'єктів тимчасово окупованого міста.
"Ми не можемо, навіть якби хотіли, дозволити собі обстрілювати просто так Донецьк, щоб знищити його, бо у нас жорсткий дефіцит набоїв, снарядів. У нас із боєкомплектами велика проблема, на жаль. Це перше. Друге: немає сенсу руйнувати місто, яке ми обов'язково повернемо собі, і нам доведеться його відновлювати. Я вже не говорю про те, що у багатьох із нас там є свої будинки, є знайомі, рідні", - пояснив він.
Російська тактика, за словами Гармаша, полягає в тому, щоб залишити випалену землю. Україна ж, додав він, цілить виключно у військові об'єкти. Перевагою ЗСУ на фронті журналіст називає сучасне західне озброєння, яке потужніше за російське. У зв'язку із цим ворожа пропаганда розгорнула кампанію з "обстрілами Донецька".
"Якщо відслідковувати публікації в російських ЗМІ, то стає зрозумілим, для чого вони самі обстрілюють Донецьк. Вони зараз наголошують не на тому, що Донецьк обстрілюється. Наразі вони наголошують на тому, що Донецьк та його мирні жителі гинуть від західної зброї. Це зрозуміло, для чого робиться – аби звинуватити Захід у смертях цивільних і таким чином викликати певний суспільний фон у західних країнах, та припинити постачання нам зброї”, – пояснив Гармаш.
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