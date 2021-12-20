Українського журналіста Романа Цимбалюка заарештовано в Москві. Що йому загрожує

14:13 16 грудень Київ, Україна

Адвокат українського журналіста Романа Цимбалюка Микола Полозов не бачить перспективи домогтися справедливості у справі в російських судах і планує пройти всі необхідні інстанції для її розгляду в Європейському суді з прав людини.



«Подібні дії влади РФ проти Романа Цимбалюка – це насамперед порушення його права на свободу висловлювань, свободу слова, а також перешкода журналістській діяльності. Ці права передбачені, зокрема, Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод», – вважає Микола Полозов.



Адвокат підкреслив, що звинувачення Цимбалюка російською владою є абсурдними, а отже, не варто на них зосереджуватися.



«Наша мета – пройти всі необхідні інстанції, як цього вимагають положення Європейського суду з прав людини і потім звернутися до цього Суду з вимогою визнання незаконними всі рішення російської влади та виплатити компенсації», – пояснив юрист.



Полозов додав, що у разі отримання належної компенсації Цимбалюк планує передати її на користь дітей кримськотатарських політв'язнів.



На думку адвоката, не можна виключати, що російська влада захоче посадити Цимбалюка у в'язницю.



«У Росії у принципі у кримінальних справах виправдувальних вироків 0,3%. Проте влада не задоволена, тому що дуже багато виправдувальних вироків. У політичних справах їх не буває зовсім. Тому розраховувати на будь-яку поблажливість чи лояльність з боку російської влади абсолютно не варто. Тут слід жорстко відстоювати свою позицію, зокрема, у міжнародних інстанціях», – підсумував Микола Полозов.



Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.



Адвокат Романа Цимбалюка Микола Полозов вважає, що справу за статтею 20.3.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (розпалювання ворожнечі), відкрита проти Цимбалюка, згодом можуть перекваліфікувати на кримінальну справу.