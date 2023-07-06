«Український щит»: в Україні буде переосмислено стандарти безпеки

В Україні буде переосмислено стандарти внутрішньої безпеки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль. Реформа безпеки та оборони називається «Український щит».
Що вона припускає
- Безпека суспільного простору. Це означає, що в громадських місцях встановлюватимуться сканери, відеокамери та тривожні кнопки, особливо у навчальних закладах. До цієї роботи залучатимуться ветерани.
- Створення розгалуженої мережі укриттів: у будинках, громадських просторах, школах, лікарнях. Шмігаль запевняє, що "нормативні документи прийнято, кошти виділено, відповідальні визначено".
- Розмінування. Щоб цей процес не займав десятиліття, мобілізують ресурси, каже Шмігаль.
Міністр та з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин розповів, як реформу реалізовуватимуть на практиці. Зокрема, нове завдання – локалізація виробництва систем контролю безпеки у публічних місцях, таких як рамки та сканери. Також локалізуватимуть виробництво техніки для розмінування; організують в Україні виробництво достатньої кількості військової техніки та спектру озброєння; координуватимуть приведення укриттів у належний стан.
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