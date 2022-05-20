Український літак не може покинути аеропорт Кабула

В аеропорту Кабула склалася критична ситуація через велику кількість людей, що намагаються покинути країну.
Про це Кулеба сказав журналістам у понеділок, 16 липня.
Кулеба також назвав ситуацію в аеропорту Кабула критичною.
Разом з тим, він зазначив, що Україна готова брати на вільні місця громадян інших держав, в тому числі Афганістану, як це проходило з першим рейсом.
За словами Кулеби, зараз деякі ЗМІ поширюють інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуацію з Афганістану. Він назвав цю інформацію "абсолютною маніпуляцією" і закликав українців звертатися в посольства України в Таджикистані, Пакистані і заявляти про своє місцезнаходження.
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