Український літак не може покинути аеропорт Кабула

20:20 16 серпня Київ, Україна

В аеропорту Кабула склалася критична ситуація через велику кількість людей, що намагаються покинути країну.

Про це Кулеба сказав журналістам у понеділок, 16 липня.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, і який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе вилетіти, але чи зможе новий український літак туди прибути - це поки питання без відповіді", - сказав він.

Кулеба також назвав ситуацію в аеропорту Кабула критичною.

"Зараз ситуація в аеропорту Кабула - критична, і поки літак вилетіти не може. Якщо в Кабулі ти зараз відкриєш двері літака - у тебе за дві секунди буде повний салон, і люди будуть лежати, і це буде незрозуміло хто", - додав глава МЗС.

Разом з тим, він зазначив, що Україна готова брати на вільні місця громадян інших держав, в тому числі Афганістану, як це проходило з першим рейсом.



За словами Кулеби, зараз деякі ЗМІ поширюють інформацію, що МЗС комусь не пропонує евакуацію з Афганістану. Він назвав цю інформацію "абсолютною маніпуляцією" і закликав українців звертатися в посольства України в Таджикистані, Пакистані і заявляти про своє місцезнаходження.