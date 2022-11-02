Український представник при ООН розповів, що захистить Україну від повторного нападу кремля

Тільки проведення депутінізації режиму в росії дозволить повністю закінчити війну, а не розгром армії ворога та вигнання окупантів із української території.
Таку думку у вівторок висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
На його думку, перемога українських військових на своїй території не означатиме завершення війни: "якщо не буде проведено депутінізацію режиму в росії, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції".
Він зазначив, що гарантією безпеки для України в майбутньому буде кілька кроків, які Україна має виконати у найближчі роки: вступ України до НАТО, повна інтеграція до Євросоюзу, подальший розвиток "надзвичайно міцних" Збройних сил, зміцнення економіки.
Таку думку у вівторок висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
На його думку, перемога українських військових на своїй території не означатиме завершення війни: "якщо не буде проведено депутінізацію режиму в росії, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції".
Він зазначив, що гарантією безпеки для України в майбутньому буде кілька кроків, які Україна має виконати у найближчі роки: вступ України до НАТО, повна інтеграція до Євросоюзу, подальший розвиток "надзвичайно міцних" Збройних сил, зміцнення економіки.
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