Український представник при ООН розповів, що захистить Україну від повторного нападу кремля

08:26 02 листопада Київ, Україна

Тільки проведення депутінізації режиму в росії дозволить повністю закінчити війну, а не розгром армії ворога та вигнання окупантів із української території.



Таку думку у вівторок висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.



На його думку, перемога українських військових на своїй території не означатиме завершення війни: "якщо не буде проведено депутінізацію режиму в росії, ми постійно житимемо в напрузі під загрозою повторення військової інтервенції".



Він зазначив, що гарантією безпеки для України в майбутньому буде кілька кроків, які Україна має виконати у найближчі роки: вступ України до НАТО, повна інтеграція до Євросоюзу, подальший розвиток "надзвичайно міцних" Збройних сил, зміцнення економіки.