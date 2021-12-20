Український політолог пояснив, чому США ввели санкції проти Портного та Тупицького

17:03 10 грудень Київ, Україна

Колишній народний депутат, політолог Вадим Денисенко дав оцінку рішенню Білого дому накласти санкції на Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича, та відстороненого голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького.



«Санкції проти Тупицького пов'язані з віддаленою перспективою, а не з його вчорашніми чи позавчорашніми діями. Це сигнал суддям: негайно розблокуйте Конституційний Суд, інакше згадають вас», – зазначив Вадим Денисенко.



Нагадаємо, голова Конституційного Суду підозрюється у причетності до значних корупційних дій, зокрема, взяття грошового хабаря під час перебування на посаді. До того ж його позиція щодо імплементації Мінських домовленостей є вирішальною, адже це неможливо реалізувати без змін до Конституції, які має погодити саме Конституційний Суд. Санкції проти Олександра Тупицького та його дружини Ольги, також визнаної причетною до діяльності чоловіка, передбачають їм заборону на в'їзд на територію США як посадових осіб, причетних до реалізації корупційних схем.



«Санкції проти Портнова – це сигнал загалом суддівському корпусу з одного боку та Офісу Президента з іншого. Зеленському показують, що бомби падають дуже близько до його оточення», – наголошує політолог.



Андрій Портнов часто демонструє свої проросійські погляди, чим вселяв Білому дому недовіру до себе. Тому посадовцю не лише заборонили в'їзд на територію США, але ще й заблокували фінансові активи в американських банках. На думку Вадима Денисенка, «завдяки цим санкціям він несподівано може перейти з першої до вищої політичної ліги». Політолог вважає, що це пов'язано з «кризою лідерства на проросійському фланзі».



Денисенко також упевнений, що заява Білого дому про те, що «жодного рішення про Україну без України не приймається» є порожнім словом, і Україна у Мінському процесі виступає спостерігачем.