Український офіцер розкриває втрати рф під Авдіївкою: втрачено понад 109 одиниць техніки

10:52 26 жовтня Київ, Україна

Український офіцер запасу розголосив інформацію про втрати російських збройних сил, надавши знімки із супутника, та підтвердив, що з 10 по 20 жовтня під Авдіївкою було втрачено понад 109 одиниць військової техніки.



Інформацію про втрати російської військової техніки було опубліковано Інститутом вивчення війни (ISW).



Офіцер запасу зазначив, що переважно серед втрат російських сил фігурують бойові броньовані машини, такі як БМП-1 і БМП-2, а також танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР та інші військові транспортні засоби.



За його даними, втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили їхні втрати під час невдалої операції з переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року і, ймовірно, також перевершать втрати, зареєстровані в районі Вугледару з листопада 2022 по квітень 2023 року.



Уточнюється, що ці цифри можуть збільшитися, оскільки близько десятка військових машин не були внесені до списку втрат через розбіжності в даних.



Два інші незалежні джерела оцінюють втрати російських збройних сил у районі Авдіївки на рівні близько 200 одиниць військової техніки.



24 жовтня українські збройні сили контратакували та відкинули російські сили від селища Бердич (розташованого за 10 км на північний захід від Авдіївки).



25 жовтня російські військові почали наступ у районі Авдіївки. Геолокаційні знімки, опубліковані 24 жовтня, свідчать про просування російських збройних сил на північний захід від селища Красногорівка (за 5 км на північний захід від Авдіївки).



Генштаб України повідомив про невдалі атаки російських збройних сил у районах поблизу Авдіївки, Степового (розташованого за 3 км на північний захід від Авдіївки), Тоненького (розташованого за 5 км на захід від Авдіївки), Північного (розташованого за 6 км на захід від Авдіївки) та Невельського (розташованого за 13 км на південний захід від Авдіївки).



Відомий російський військовий блогер також 25 жовтня оголосив, що російські збройні сили досягли "серйозного тактичного успіху" на пагорбах до Авдіївки та поблизу Степового, просуваючись у напрямку залізничної колії на північ від Авдіївки.



Інший російський блогер повідомив, що російські збройні сили просуваються з Красногорівки до Новокалинового (розташованого за 7 км на північ від Авдіївки).



У той час, як російські збройні сили заявляють про контроль над териконом Авдіївки, український військовий спостерігач стверджує протилежне. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш відкинув ці заяви та заявив, що Авдіївка залишається спірною "сірою зоною".