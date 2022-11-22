Українське МЗС зустрілося з іранською стороною щодо дронів

Україна підтвердила експертну зустріч з іранською стороною щодо дронів, які використовуються росією у війні проти української держави. Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 22 листопада.
Ніколенко запевнив, що Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії росії будуть непорівнянні з потенційною вигодою від співпраці з країною-агресором.
Раніше у вівторок іранське офіційне інформаційне агентство повідомило про проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями з теми постачання росії ударних дронів.
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