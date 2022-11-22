Українське МЗС зустрілося з іранською стороною щодо дронів

15:58 22 листопада Київ, Україна

Україна підтвердила експертну зустріч з іранською стороною щодо дронів, які використовуються росією у війні проти української держави. Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 22 листопада.

"Така експертна зустріч справді відбулася. Подробиці я розголошувати не можу, водночас можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання іранської зброї з боку росії для війни проти України", – сказав він.



Ніколенко запевнив, що Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії росії будуть непорівнянні з потенційною вигодою від співпраці з країною-агресором.



Раніше у вівторок іранське офіційне інформаційне агентство повідомило про проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями з теми постачання росії ударних дронів.