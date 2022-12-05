Українське МЗС закликало готуватися до поразки росії
15:04 05 грудня Київ, Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
закликав політиків, експертів та ЗМІ готуватися до краху росії у війні, яку вона розв'язала проти України.
Про це повідомив Кулеба у Twitter.
"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що деяким із вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не має перемогти",- написав Кулеба.
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