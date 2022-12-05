Українське МЗС закликало готуватися до поразки росії

"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що деяким із вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не має перемогти",- написав Кулеба.