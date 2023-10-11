Український лідер заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна продовжиться

12:24 11 жовтня Київ, Україна





В інтерв'ю румунському виданню Digi24.ro Зеленський підкреслив свою незламну позицію щодо участі у виборах у період війни. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність балотуватися на президентських виборах у разі їхнього проведення у період військових дій. Однак, за його словами, якщо війна завершиться, він не йтиме на другий термін.В інтерв'ю румунському виданню Digi24.ro Зеленський підкреслив свою незламну позицію щодо участі у виборах у період війни.

"Якби війна тривала - так (пішов би), якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - заявив він.

Президент також визнав, що не може точно передбачити дату закінчення війни, але висловив упевненість у тому, що росія піде з українських територій.. Зеленський зазначив, що Україна перебуває на останньому етапі війни і що країна зараз стоїть перед складною частиною цієї стадії.