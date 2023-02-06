Український лідер висловив співчуття турецькому народу

Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини Ердогану та народу країни у зв'язку з руйнівним землетрусом, який забрав сотні життів.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, народу Туреччини та сім'ям загиблих через землетрус на південному сході країни. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. У цей складний час ми будемо поряд із турецьким народом". Готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", - написав глава держави у Twitter.