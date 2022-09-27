Український лідер звільнив послів у Швейцарії та Нідерландах

18:22 27 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах, про що свідчать укази, опубліковані на сайті президента.



Артема Рибченка звільнено з посади надзвичайного та повноважного посла України у Швейцарській Конфедерації, а також з посади посла у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.



Максима Кононенка звільнено з посади посла в Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації із захисту хімічної зброї за сумісництвом.