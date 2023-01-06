Український лідер провів відеоконференцію із прем'єром Швеції

15:50 06 січня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це 6 січня повідомила пресслужба глави держави.



Зазначається, що український лідер докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації, а також про ключові потреби України для зміцнення сил оборони.



Окремо сторони обговорили пріоритети Швеції під час головування у Раді ЄС.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо розпочати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - наголосив Зеленський.

Він також розповів главі шведського уряду про українську формулу миру, подякував за надану гуманітарну допомогу та запросив Крістерссона до Києва.