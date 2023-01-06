Український лідер провів відеоконференцію із прем'єром Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Про це 6 січня повідомила пресслужба глави держави.
Зазначається, що український лідер докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації, а також про ключові потреби України для зміцнення сил оборони.
Окремо сторони обговорили пріоритети Швеції під час головування у Раді ЄС.
Зазначається, що український лідер докладно розповів про ситуацію на фронті та ризики ескалації, а також про ключові потреби України для зміцнення сил оборони.
Окремо сторони обговорили пріоритети Швеції під час головування у Раді ЄС.
Він також розповів главі шведського уряду про українську формулу миру, подякував за надану гуманітарну допомогу та запросив Крістерссона до Києва.
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