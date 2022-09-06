Український лідер провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США
12:35 06 вересня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі, під час якої наголосив на важливості посилення тиску на рф для досягнення миру.
Про це Зеленський повідомив у Твіттері.
"Почав день теплою та плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України у боротьбі з агресією росії. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги", - зазначив Зеленський.
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