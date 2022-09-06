Український лідер провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США

Про це Зеленський повідомив у Твіттері.

"Почав день теплою та плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Подякував Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України у боротьбі з агресією росії. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги", - зазначив Зеленський.